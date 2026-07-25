Москва25 июлВести.Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретятся на Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, который проходит в Омске 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Уточняется, что встреча пройдет перед пленарным заседанием форума.
Перед пленарным заседанием форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстанаговорится в заявлении
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится с 2003 года. Омск принимал участников мероприятия дважды – в 2003 и 2019 годах.