Путин и Токаев встретятся на Форуме межрегионального сотрудничества в Омске

Кремль анонсировал встречу президентов России и Казахстана на форуме в Омске Путин и Токаев встретятся на Форуме межрегионального сотрудничества в Омске

Москва25 июл Вести.Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретятся на Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, который проходит в Омске 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что встреча пройдет перед пленарным заседанием форума.

Перед пленарным заседанием форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана говорится в заявлении

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится с 2003 года. Омск принимал участников мероприятия дважды – в 2003 и 2019 годах.