Путин отметил растущий товарооборот между Россией и Казахстаном Путин отметил хорошую динамику товарооборота с Казахстаном

Москва25 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин на встрече с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым заявил, что товарооборот между Россией и Казахстаном растет с хорошей динамикой.

Как рассказал Путин, российско-казахстанские отношения развиваются успешно и носят стратегический характер, свидетельством чему является и растущий товарооборот.

Так, в 2025 году товарооборот составил 27,8 миллиарда долларов. За первые пять месяцев года товарооборот прибавил свыше 4%.

Ну, во всяком случае, по данным нашей статистики, это хорошая динамика сказал российский лидер

Он добавил, что это говорит о хороших перспективах.

Ранее сообщалось, что РФ за пять месяцев нарастила поставки электроэнергии в Казахстан на 28%.