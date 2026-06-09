РФ за пять месяцев нарастила поставки электроэнергии в Казахстан на 28% Россия увеличила поставки электроэнергии в Казахстан на 28% за 5 месяцев

Москва9 июн Вести.Единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ "Интер РАО" за пять месяцев 2026 года поставил в Казахстан 1,4 млрд кВт-ч, что на 28% больше объемов пяти месяцев 2025 года, сообщает ТАСС.

В первом квартале 2026 г. в Грузию поставили 260 млн кВт-ч. В Казахстан экспорт за 5 месяцев 2026 года увеличился на 28% к аналогичному периоду прошлого года и составил 1,4 млрд кВт-ч сказано в сообщении компании

При этом за I квартал 2026 года "Интер РАО" поставило в Казахстан 930 млн кВт-ч электроэнергии, что на 33% выше, чем год назад.

В 2024 году дефицит электроэнергии в Казахстане составлял 2,1 млрд кВт⋅ч, в 2025 году - примерно 1,5 млрд. По словам замминистра энергетики Казахстана, как только будут введены все энергообъекты, его страна откажется от импорта электричества, но произойдет это не ранее 2027 года.