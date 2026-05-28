Цивилев сообщил о расширении сотрудничества с Казахстаном в сфере энергетики

Москва28 мая Вести.Казахстан и Россия расширят энергетическое сотрудничество. В чем будет заключаться новый этап развития отношений, рассказал ИС "Вести" глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

Он сообщил, что в планах у государств провести работу по расширению и модернизации инфраструктуры для экспорта энергетических ресурсов через Россию и Казахстан.

У нас совместное использование транспортной инфраструктуры. Мы через Казахстан прокачиваем российскую нефть до Китая. И Казахстан прокачивает свою нефть через Россию, чтобы отправлять на экспорт. Мы прокачиваем газ, и Казахстан пользуется нашим газом, отправляем дальше газ [через Казахстан] и в Узбекистан, и в Киргизию. Поэтому инфраструктура уже сложилась давно, она экономически выгодная и показала свою эффективность отметил Сергей Цивилев

По словам министра, принятое решение о развитии инфраструктуры выгодно для всех стран, ее будут расширять и модернизировать.