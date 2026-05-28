Решетников: товарооборот между РФ и Казахстаном в первом квартале вырос на 10%

Москва28 мая Вести.Товарооборот между Россией и Казахстаном в первом квартале текущего года увеличился на 10 процентов, сообщил в комментарии ИС "Вести" министр экономического развития РФ Максим Решетников.

У нас сегодня первый день госвизита в Казахстан. По двусторонним отношениям — оборот 38 млрд долларов. По прошлому году была стабилизация, но после роста. В этом году мы видим по первому кварталу плюс 10%. В основном [это произошло] за счет экспорта из России, потому что импорт немножко притормозился отметил он

Решетников заявил, что в последующем будут донастраиваться механизмы взаимодействия.

По первому кварталу, наверное, сложно пока делать выводы, потому что сейчас у нас еще и большие изменения пойдут, система СПОТ будет внедряться. Все-таки мы достаточно сильно донастраиваем наши механизмы взаимодействия с тем, чтобы выровнять условия. Но надо понимать, что экономика Казахстана и России очень тесно взаимосвязаны подчеркнул министр

Ранее в Минэкономразвития заявили, что российская экономика справляется с внешними ограничениями и продолжает рост.