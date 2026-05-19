Хуснуллин: товарооборот РФ со странами исламского мира растет вопреки санкциям

Москва19 мая Вести.Товарооборот РФ со странами исламского мира растет вопреки санкциям. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он объяснил, что никакие логистические ограничения со стороны коллективного Запада не влияют на рост товарооборота.

Я могу констатировать тот факт, что товарооборот ежегодно растет. Несмотря на санкции, на ограничения финансовые, на ограничения логистические, которые предпринимают страны коллективного Запада, именно с исламскими странами, растет товарооборот отметил Хуснуллин

Ранее Хуснуллин заявил, что РФ ведет переговоры с КНР по поводу строительства автодороги вдоль Каспийского моря, которая обеспечит выход в Иран, Афганистан и Пакистан.