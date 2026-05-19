Хуснуллин сообщил о планах по строительству дороги вдоль Каспия совместно с КНР Хуснуллин: РФ обсуждает с Китаем совместное строительство дороги вдоль Каспия

Москва19 мая Вести.Россия обсуждает участие Китая в строительстве и финансировании автодороги вдоль Каспия с выходом на Иран, Афганистан и Пакистан. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В интервью РИА Новости он отметил, что транспортную инфраструктуру необходимо развивать не только за бюджетные деньги, но также и за счет иностранных инвестиций.

У нас, например, очень остро стоит вопрос создания восточного автомобильного коридора вдоль Каспия – Россия, Казахстан, Туркменистан, выход на Иран с дальнейшими выходами на Афганистан и Пакистан. В рамках форума мы обсуждали с китайскими коллегами возможность не только участие китайцев в строительстве, но и возможность привлечения средств сказал Хуснуллин

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке реализуется более 90 совместных проектов с участием Китая, общая сумма вложений по которым превышает 1 триллион рублей.