Москва19 мая Вести.В России нужно построить тысячи километров скоростных дорог с учетом развития международных транспортных коридоров. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что в РФ уже построено около 3700 километров скоростных дорог с привлечением внебюджетных источников.

А если посчитать с международным восточным коридором, с трассами, связывающими нас с Монголией, с Китаем, с Казахстаном, с Узбекистаном, то, конечно, нам нужны еще тысячи километров дорог и миллиарды долларов на привлечение инвестиций в транспортную инфраструктуру заявил Хуснуллин

Он также отметил, что строительство скоростной автотрассы Джубга – Сочи откладывается на один-два года. При этом Хуснуллин добавил, что работа по проектированию будет продолжаться.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал, что высокоскоростные магистрали нужно развивать по всей стране. По его словам, до 2040 года будет построено 260 поездов для ВСМ.