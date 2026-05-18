Хуснуллин: строительство трассы Джубга – Сочи отложили на один-два года

Москва18 мая Вести.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что строительство скоростной автотрассы Джубга – Сочи откладывается на один-два года.

По его словам, проектирование в этот период времени будет продолжаться. В интервью РИА Новости он уточнил, что в настоящее время продолжается подготовка проектно-сметной документации.

По мере того, как подготовим проект планировки, мы разделили его на восемь этапов, посчитаем экономический и транспортный эффект от каждого этапа. В зависимости от наличия денег будем реализовывать те или иные этапы сказал Хуснуллин

Вице-премьер отметил, что строительство обхода Адлера – одного из этапов будущей автотрассы – будет продолжаться "несмотря ни на что".

Это восемь километров тоннеля – самая напряженная часть внутри Сочи по дороге на Красную Поляну и в аэропорт подчеркнул он

Ранее Хуснуллин сообщил о приостановке строительства автотрассы Джубга – Сочи из-за вопросов финансирования. Тогда он отметил, что высокая ключевая ставка в РФ пока не дает возможности начинать новые дорожные проекты с привлечением внебюджетного финансирования.