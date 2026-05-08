Савельев: воздушное движение на юге России восстановят через 2-3 дня Вице-премьер Савельев сообщил, когда восстановят воздушное движение на юге РФ

Москва8 мая Вести.Воздушное движение на юге России восстановят через 2-3 дня после атаки ВСУ на Ростовскую область, заяви вице-премьер Виталий Савельев на совещании Совбеза РФ.

Все пассажиры уведомлены. Работа в аэропорту ведется с пассажирами системно, никаких замечаний и вопросов нет. Пассажиры относятся с пониманием к текущей ситуации добавил Савельев

Ранее вице-премьер сообщил, что 8 мая ВСУ нанесли три удара по зданию регионального центра организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. Никто не пострадал, персонал успел укрыться в бомбоубежищах. А функции организации движения на себя взяли аэродромные диспетчерские центры.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, назвал обстрел центра организации воздушного движения актом терроризма.