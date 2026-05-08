Москва8 мая Вести.Система управления авиацией – это сложный механизм, который имеет многократное резервирование, поэтому проблемы с каким-то блоком в системе достаточно быстро локализуются. Об этом заявил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, член Общественного совета при Росавиации Федор Борисов.

Так он прокомментировал информацию о возобновлении полетов в аэропорты юга России после удара по зданию "Аэронавигации" в Ростове-на-Дону.

Безусловно, на это нужно время для оценки всех рисков. При этом в оценку рисков, как развивающихся, так и потенциальных, вовлечено достаточно большое количество специалистов как Росавиации, так и других ведомств. Соответственно, после того, как становится ясно, что при выполнении всех протоколов система работает безопасно, резервная система работает безопасно, она соответственно вступает в действие объяснил Борисов

13 аэропортов на юге России приостановили работу утром 8 мая из-за попадания украинских дронов по административному зданию филиала "Аэронавигация Юга России". Ограничения коснулись Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Запрет на полеты был снят в 15.00 мск того же дня. Как отметили в Росавиации, перевозчики в координации с авиавластями уже подают обновленные планы полетов.