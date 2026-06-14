После атаки БПЛА в Ярославле возобновили движение на Московском проспекте

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено После атаки БПЛА в Ярославле возобновили движение на Московском проспекте

Москва14 июн Вести.В Ярославле разблокировали перекресток Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Проезд из города в сторону Москвы вновь открыт. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в мессенджере MAX.

В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено написал Михаил Евраев

Сегодня, 14 июня, регион атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины. Большинство дронов сбили, но было зафиксировано попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Сейчас там работают пожарные.

В результате ЧП никто не пострадал.

Угроза новых атак пока сохраняется, отметил глава региона. Жителей просят ждать сигнала об отмене.