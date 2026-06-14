В Ярославле вновь открыли выезд на Москву после атаки беспилотников

В Ярославле второй раз за день открыли выезд на Москву после атаки БПЛА В Ярославле вновь открыли выезд на Москву после атаки беспилотников

Москва14 июн Вести.В Ярославле снова сняли ограничения на выезд в сторону Москвы. Перекресток Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги разблокирован. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в мессенджере MAX.

В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено написал Михаил Евраев

Это уже второе открытие за сегодня. Ранее движение транспорта перекрывали, затем на некоторое время восстанавливали, а после повторного налета украинских БПЛА блокировали снова.

Теперь проезд вновь доступен.

Глава региона предупредил, что в области все еще могут попадаться обломки беспилотников. В случае обнаружения фрагмента БПЛА нельзя подходить к нему, брать его в руки и пользоваться телефоном, находясь рядом. Необходимо отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о находке по номеру 112.

Угроза атаки дронов в регионе сохраняется, отметил Михаил Евраев. Жителям следует дождаться сигнала "Отбой беспилотной опасности".