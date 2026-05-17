Трутнев: свыше 90 проектов с участием КНР реализуется на Дальнем Востоке

Китайские инвестиции в проекты на Дальнем Востоке превысили 1 трлн рублей Трутнев: свыше 90 проектов с участием КНР реализуется на Дальнем Востоке

Москва17 мая Вести.На Дальнем Востоке реализуется более 90 совместных проектов с участием Китая, общая сумма вложений по которым превышает 1 триллион рублей. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера – полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева.

Трутнев подвел итоги шестого заседания российско-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока РФ и северо-востока КНР.

На территории Дальнего Востока реализуется свыше 90 проектов с китайским участием на сумму более 1 трлн рублей цитирует Юрия Трутнева агентство ТАСС

Губернатор Приморья Олег Кожемяко уточнил, что предприниматели из КНР в инвестиционные проекты региона вложили 6,2 миллиарда рублей. Всего в Приморском крае в рамках ТОР и СПВ реализуется 66 проектов с участием инвесторов из Китая, среди них - крупный агротехнопарк компании "ЛегендАгро".

Ранее Юрий Трутнев сообщал, что в 2025 году на Дальний Восток привлекли свыше 500 новых инвестиционных проектов на общую сумму 1,16 триллиона рублей.