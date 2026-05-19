Москва19 мая Вести.В 2026 году число участников форума "Россия – Исламский мир" выросло на 15%. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он добавил, что в форуме принимают участие практически все мусульманские страны.

В этом году у нас уже 99 стран принимают участие, ну, практически все мусульманские страны мира, плюс страны, которые не мусульманские, но тоже заинтересованы и понимают, что это хорошая площадка для контактов. Я хочу обратить внимание, что участников форума становится из года в год все больше и больше. В этом году на 15% выросло количество участников