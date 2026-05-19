Москва19 маяВести.Экономики исламских стран демонстрируют динамику выше средней. Такое мнение ИС "Вести" озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он добавил, что благодаря демографическому росту в исламских странах образуется большой рынок сбыта.
Хочу отметить, что экономики исламских стран очень бурно развиваются, они показывают рост выше среднемирового. Это страны, которые имеют очень большой демографический рост. И поэтому, конечно же, это быстро растущее население и это растущие рынки сбыта. Поэтому, конечно, этот форум является мостом там Россией и всем исламским миромзаявил Хуснуллин
Ранее Хуснуллин обратил внимание на рост сделок, которые были заключены на форуме "Россия – Исламский мир".