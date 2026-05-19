Москва19 мая Вести.Война на Ближнем Востоке подтолкнет все страны мира к поиску дополнительных логистических коридоров. Такое мнение ИС "Вести" озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он добавил, что на сегодняшний день многие видят перспективу в автомобильном транспорте из-за его гибкости.

Много проектов обсуждалось сегодня именно по изменению логистики, как железнодорожным транспортом, как автомобильным. Сейчас все видят перспективу, потому что автомобильный транспорт – в чем плюс? Его быстро можно перестроить, потому что это самый мобильный вид транспорта. Я думаю, что, конечно, ситуация с Ираном нас всех сподвигнет к тому, чтобы искать новые дополнительные логистические коридоры