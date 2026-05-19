Москва19 мая Вести.Над западным и восточным обходами Каспия, входящими в международный транспортный коридор "Север – Юг", активно ведется работа. Об этом информационной службе "Вести" сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, работа над обходами не прекращается.

Несмотря, например, на ситуацию с Ираном, у нас западный обход Каспия продолжается через Азербайджан, работа по проведению через Азербайджан и Иран. У нас активно идет работа по восточному обходу Каспия, у нас все коллеги, кто заинтересован с восточной стороны, все проектируют и строят дороги, все между собой увязаны, все делают мультимодальные центры сообщил Хуснуллин

Ранее Хуснуллин заявил об активном развитии международного транспортного коридора "Север – Юг" между Россией, Индией, Ираном и соседними странами.