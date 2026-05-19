Москва19 мая Вести.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил информационной службе "Вести" о ходе работ по реконструкции трассы М-4 "Дон".

Пока мы идем в графике по всем трассам. У нас есть тяжелейший участок реконструкции трассы перед подъездом к Ростову, где Каменск-Шахтинский. Мы надеемся, в этом году основной объем работы сделать, в следующем году завершить эту работу. Мы видим, что поток стабильно из года в год растет, люди пользуются этими трассами