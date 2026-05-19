Москва19 маяВести.В России за последние годы была создана система скоростных трасс. Об этом информационной службе "Вести" заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По словам заместителя председателя правительства, эта система продолжает развиваться.
Сама по себе система скоростных трасс – она сегодня в стране создана. Она создана за последние годы. Даже сейчас можно от Санкт-Петербурга до Симферополя доехать без единого светофора по скоростной освещенной трассе. И от Санкт-Петербурга доехать до Екатеринбурга, Челябинска – то же самое. А в этом году уже Тюмень. И дальше трасса продолжается. Омск строится, обход Тюмени строится, обход Новосибирска, расширение трасс дальше на восток с выходами на границы Китая, Монголии, Казахстана. То есть вот прям идет движение, и люди все больше и больше пользуютсязаявил Хуснуллин
Ранее сообщил о ходе работ по реконструкции трассы М-4 "Дон". Хуснуллин добавил, что есть тяжелый участок в районе Каменск-Шахтинска. Однако основной объем работ должен быть выполнен уже в этом году.