Москва19 мая Вести.В России за последние годы была создана система скоростных трасс. Об этом информационной службе "Вести" заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам заместителя председателя правительства, эта система продолжает развиваться.

Сама по себе система скоростных трасс – она сегодня в стране создана. Она создана за последние годы. Даже сейчас можно от Санкт-Петербурга до Симферополя доехать без единого светофора по скоростной освещенной трассе. И от Санкт-Петербурга доехать до Екатеринбурга, Челябинска – то же самое. А в этом году уже Тюмень. И дальше трасса продолжается. Омск строится, обход Тюмени строится, обход Новосибирска, расширение трасс дальше на восток с выходами на границы Китая, Монголии, Казахстана. То есть вот прям идет движение, и люди все больше и больше пользуются