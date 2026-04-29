Никитин: Россия намерена упростить перевозки по МТК Север-Юг Никитин: РФ работает над упрощением перевозок по МТК Север-Юг

Москва29 апр Вести.Россия работает над подписанием меморандумов с рядом стран для упрощения перевозок по международному транспортному коридору (МТК) Север-Юг. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

В беседе с газетой "Известия" он подчеркнул, что Россия уже подписала межведомственные меморандумы о взаимопонимании в области транспорта и транзита с Исламской Республикой Иран и Бахрейном.

Обсуждается подписание аналогичных документов с Индией, Оманом, Катаром, Кенией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Пакистаном и Афганистаном рассказал министр

Никитин добавил, что Москва работает над созданием сквозных логистических сервисов, в том числе совместно с Тегераном и Баку.

Ранее министр сообщил, что мощности российских портов вырастут на 56 млн тонн в текущем году. По его словам, развиваться в 2026 году также продолжится развитие инфраструктуры Северного морского пути.