Москва11 июн Вести.Строительство Южного обхода Саратова позволит усилить международную автомобильную логистику в РФ. Об этом ИС "Вести" заявил министр транспорта Андрей Никитин.

Это позволит создать более эффективную логистику, улучшит конкурентоспособность наших коридоров отметил он

Транспортные коридоры на территории РФ, указал Никитин, подтвердили свою надежность.

С учетом тех событий, которые происходят сейчас в Ормузском проливе, у нас по коридору "Север-Юг" грузопоток очень вырос, то есть весь мир убедился, что наши коридоры более надежные заявил Никитин

Ранее в Минтрансе сообщили, что товарооборот по коридору "Север - Юг" вырос на 84% за четыре первых месяца 2026 года.