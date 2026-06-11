Москва11 июнВести.Строительство Южного обхода Саратова позволит усилить международную автомобильную логистику в РФ. Об этом ИС "Вести" заявил министр транспорта Андрей Никитин.
Это позволит создать более эффективную логистику, улучшит конкурентоспособность наших коридоровотметил он
Транспортные коридоры на территории РФ, указал Никитин, подтвердили свою надежность.
С учетом тех событий, которые происходят сейчас в Ормузском проливе, у нас по коридору "Север-Юг" грузопоток очень вырос, то есть весь мир убедился, что наши коридоры более надежныезаявил Никитин
Ранее в Минтрансе сообщили, что товарооборот по коридору "Север - Юг" вырос на 84% за четыре первых месяца 2026 года.