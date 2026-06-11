Москва11 июн Вести.Строительство Южного обхода Саратова имеет большое значение для России, поскольку по данному направлению идет большой грузопоток. Об этом ИС "Вести" заявил министр транспорта Андрей Никитин.

Саратов-Энгельс – это одна из крупнейших российских городских агломераций. В совокупности это почти 1,3 млн человек. Но помимо эффекта для двух городов, для региона, это, конечно, очень большой эффект для страны. Потому что, по сути, здесь пересекаются два наших глобальных коридора - "Север-Юг" и "Запад-Восток". Огромный грузопоток идет и наших товаров, и товаров, которые мы импортируем через Саратовскую область. Конечно, очень важно, чтобы этот поток шел не через исторический центр города сказал министр

По его словам, на фоне нестабильности международной обстановки российские транспортные коридоры подтвердили свою надежность, поэтому важна и реализация нового масштабного проекта.

Проект крайне важный. Он реализуется по поручению нашего президента при поддержке и представителей правительства и Госдумы. И это общенациональный проект. Это проект, который счастливо в себе сочетает эффекты и для города, и для области, и для всей страны констатировал Никитин

Ранее Никитин отметил, что строительство Южного обхода Саратова позволит усилить международную автомобильную логистику в РФ.