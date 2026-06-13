Москва13 июн Вести.Первый этап реконструкции железнодорожного вокзала Саратова будет завершен до осени этого года, а в следующем году обновленный вокзал будет готов принять пассажиров. Об этом сообщил ИС "Вести" министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Глава Минтранса и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин проверили, как идет реконструкция вокзала.

Стройка идет нормальным темпом. Коллеги из "Российских железных дорог" активно занимаются сегодня строительством конкорса, на котором мы находимся, и очень важно, что уже закуплены лифты и эскалаторы. В самое ближайшее время, до осени, этот первый этап проекта будет завершен. В следующем году будет готов вокзал сообщил Никитин

Реконструкцию вокзала он назвал очень важной как для Саратова, так и для транзитных пассажиров.

Очень важный проект для города, потому что город расположен так, что железная дорога делит его на две части практически. И очень важный проект для транзитных пассажиров, поскольку здесь тоже идет очень большой пассажиропоток. Почти полтора миллиона человек проходит через вокзал каждый год отметил глава Минтранса

По его словам, историческая архитектура вокзала будет сохранена благодаря его фасаду. С точки зрения удобства и комфорта для пассажиров хорошим образцом министр назвал открывшийся недавно после реконструкции Ленинградский вокзал в Москве.

С точки зрения технологий, с точки зрения комфорта для пассажиров надо делать сразу хорошо. Ленинградский вокзал задал новую планку с точки зрения качества, и у РЖД есть отличная возможность сделать шаг вперед сказал министр

По словам Вячеслава Володина, железнодорожный вокзал в Саратове фактически построят заново, в нем должны воплотиться лучшие решения для удобства и комфорта пассажиров.