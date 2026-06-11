Москва11 июн Вести.Возводимый в Саратове мостовой переход через Волгу несет в себе экономические преимущества. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На данный момент в Саратове началась надвижка первого пролета строящегося мостового перехода.

Это событие не только для области, но это событие и для России, будет более комфортно, когда с улицы уйдут большегрузы, не будет транзита, значит, не будет пробок, загазованности. Это касается не только Саратова, но и Энгельса. Мостовой переход сокращает путь для автомобилистов. И, конечно, плюсы однозначны для экономики, ее привлекательности отметил он

Володин отметил, что изначально проект строительства Южного мостового обхода реализуется по инициативе главы государства.

Слова благодарности нашему Президенту – ему принадлежит решение о строительстве именно здесь, в Саратовской области, Южного мостового обхода… Наша задача - стараться сделать все, чтобы как можно быстрее были завершены работы. Мы будем оказывать помощь нашим мостовикам-дорожникам отметил он

Вместе с надвижкой первого пролета продолжается возведение русловых опор будущего моста. Как сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, при строительстве данного объекта используются отечественные конструкции и материалы.

Есть плавсистемы, которые 8 лет назад невозможно было представить, что плавсистема будет нашей. Все конструкции пролетных строений, все материалы. включая лакокрасочные, которые будут применены для защиты моста от агрессивной среды, - все это делается в России заявил он

Ранее сообщалось, что в Саратове к середине июля намерены завершить строительство набережной.