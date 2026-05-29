Володин: с открытием набережной Саратов преобразится Володин анонсировал завершение строительства набережной в Саратове в июле

Москва29 мая Вести.Строительство саратовской набережной будет полностью завершено 15 июля. Как сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в комментарии ИС "Вести", благоустройство набережной даст развитие городу.

Реконструкция набережной была инициирована Володиным, который родом из Саратовской области. Там же началась его политическая карьера.

Вспоминая свои студенческие годы, помню, когда мы бегали на Волгу. Набережной благоустроенной не было, и место, где купались, называлось "Бетонка". Мы перелазили на камнях. А если было желание пойти на песчаный [пляж], то надо было добираться до острова, что не очень удобно. Сейчас такая возможность у людей есть - Волга открылась, и сама Волга защищена, нет свалок, непроходимых зарослей. Для города Саратов это [реконструкция набережной] развитие. Город становится другим с открытия набережной сказал он

В частности, отметил Володин, ранее открылось пассажирское речное сообщение внутри Саратовской области. Горожанам после реконструкции набережной будут доступны пляжи, детские площадки, спортивные тренажеры и другая инфраструктура для комфортного времяпрепровождения.

15 июля можно считать днем завершения работ по созданию саратовской набережной, которая станет уже восьмикилометровой и по праву вернет себе статус самой протяженной набережной среди волжских городов отметил политик в комментарии журналистам

