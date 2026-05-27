В Хабаровске запустили строительство проекта, который поддержал Путин В Хабаровске начали строительство Дальневосточного квартала

Москва27 мая Вести.Строительство ДВ-квартала - проекта, который ранее на ВЭФ поддержал президент РФ Владимир Путин – стартовало в Хабаровске. Как сообщил ИС "Вести" первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Сергей Абрамов, помимо строительства жилых домов будет создана и социальная инфраструктура.

В частности, уточнил он, на территории появятся семь детсадов, три школы и поликлиника.

Наша задача – обеспечить не только строительство инфраструктуры, в рамках проекта ДВ-квартал наши министерства профильные – Минобразования, здравоохранения – интегрируются и формируют новые программные инициативы отметил Абрамов

Застройщик намерен полностью реализовать проект ДВ-квартала к 2034 году. Он включает в себя 312 тысяч квадратных метров жилья.

Порядка 10 тысяч человек будут проживать в этом микрорайоне, огромный проект, который и социально важен и для развития Хабаровска отметил один из представителей филиала подрядной компании

Первый дом в рамках проекта планируется сдать в эксплуатацию в конце 2027 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился рассмотреть возможность увеличения размера госпомощи семьям, включая меры по улучшению их жилищных условий, с учетом числа детей в семье.