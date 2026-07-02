Москва2 июл Вести.При развитии инфраструктуры в любом большом городе необходимо выделять место под трамвайные пути. Таким мнением с ИС "Вести" поделился председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время визита в Саратов, в котором началась обкатка обновленного трамвайного маршрута "Тройка".

Он отметил, что трамвай является наземным метро, которое может удерживать скорость 40 км/ч при движении по выделенным маршрутам.

Все города большие, если думают о развитии, они должны при проектировании первое, что сделать, – предусмотреть выделенные линии под трамвайные маршруты. Это практически наземное метро, на выделенных маршрутах можно удерживать скорость 40 км/ч. Не надо стоять в пробках. Надо стараться делать все для того, чтобы такие трамваи ходили во всех наших городах сказал Володин

Председатель Госдумы вспомнил, как во время жизни в Саратове пользовался маршрутом "Тройка".

Пользовался … по-разному. [Ездил] к знакомым, которые жили в общежитии Госуниверситета, надо было взять и купить билетик на третий маршрут и доехать, а там уже немножко пройти. Этот маршрут, наверное, самый такой рабочий. И он больше всех перевозил пассажиров, и всегда было битком рассказал он

Ежедневно по маршруту "Тройка" в Саратове проезжают 15 тысяч человек. Планируется, что старые составы трамвая заменят 16 новых "Витязь-М".