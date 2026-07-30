Москва30 июл Вести.При развитии закрытого поселка Светлый в Саратовской области приоритет должен быть на создании в населенном пункте условий, которые не будут отличаться от жизни в городе. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.

Вопросы, которые беспокоят людей, надо решать. Все самое лучшее, что было раньше, постарались восстановить, хотя проблемы остаются. Люди здесь живут, которые посвятили себя стране, и в семьях, когда нет мужей, они на службе должны иметь все возможности для того, чтобы жизнь здесь не отличалась от города заявил Володин

Ранее, во время визита в Саратов, председатель ГД уделил внимание развитию транспортной сети города. Он подчеркнул, что при развитии городского транспорта необходимо сосредоточиться на трамвайных сетях.