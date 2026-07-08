Володин призвал создать условия для жизни в селах Володин предложил ввести новые меры поддержки, чтобы россияне не уезжали из сел

Москва8 июл Вести.В России необходимо развивать сельские территории, чтобы жители не уезжали из своих населенных пунктов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента.

У нас огромные регионы, каждый четвертый житель живет в селе. Есть перспектива, значит, человек будет оставаться в селе. Если нет перспективы, будет уезжать. А вот если он будет уезжать, от этого страна выиграет или проиграет? Проиграет! Мы не должны этого допустить отметил Володин

Председатель ГД призвал пересмотреть действующие подходы, ввести новые критерии и понятия, чтобы стратегия пространственного развития охватывала все районные центры. После этого, считает Володин, необходимо перейти к поддержке опорных населенных пунктов, которые не имеют статуса райцентров. В таких территориях нужно создавать для граждан возможности, условия для развития экономики, а также укреплять социальную сферу.

Кроме того, Володин заявил о необходимости поддерживать сельские агломерации и опорные территории, которые могут стать точками роста и привлечь новых жителей. По его словам, в развитие таких территорий нужно верить и системно этим заниматься.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в России стартует эксперимент с передвижными аптеками для сел.