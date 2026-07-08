Москва8 июлВести.В России необходимо развивать сельские территории, чтобы жители не уезжали из своих населенных пунктов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента.
У нас огромные регионы, каждый четвертый житель живет в селе. Есть перспектива, значит, человек будет оставаться в селе. Если нет перспективы, будет уезжать. А вот если он будет уезжать, от этого страна выиграет или проиграет? Проиграет! Мы не должны этого допуститьотметил Володин
Председатель ГД призвал пересмотреть действующие подходы, ввести новые критерии и понятия, чтобы стратегия пространственного развития охватывала все районные центры. После этого, считает Володин, необходимо перейти к поддержке опорных населенных пунктов, которые не имеют статуса райцентров. В таких территориях нужно создавать для граждан возможности, условия для развития экономики, а также укреплять социальную сферу.
Кроме того, Володин заявил о необходимости поддерживать сельские агломерации и опорные территории, которые могут стать точками роста и привлечь новых жителей. По его словам, в развитие таких территорий нужно верить и системно этим заниматься.
Ранее стало известно, что с 1 сентября в России стартует эксперимент с передвижными аптеками для сел.