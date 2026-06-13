Москва13 июн Вести.В Саратове построят новый железнодорожный вокзал, так как старый уже устарел как технически, так и морально. Об этом сообщил ИС "Вести" председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы лично проверил, как идут строительные работы.

Сам железнодорожный вокзал - он и морально, и технически уже устарел. Переходы, которые в осеннее, зимнее, весеннее время становятся просто-напросто опасными, надо менять. Планируется построить новый железнодорожный вокзал. Самый современный проект сегодня реализуется в Саратове рассказал Володин

Вокзал после реконструкции объединит в себе восстановленный исторический фасад и современные пассажирские пространства. У Вячеслава Володина от старого вокзала остались хорошие воспоминания, но после реконструкции он должен стать намного комфортнее для пассажиров.

Как бы мы ни добирались и в каких условиях - долго ждали, шли по этой наледи, - все равно воспоминания, связанные с юностью, с детством, всегда носят позитивный характер. А мы должны думать все-таки о людях, о старшем поколении, о тех, кто с детьми приезжает, с багажом. Поэтому, если все эти проблемы будут решены, а именно так задачу ставим, тогда железнодорожный вокзал вберет в себя все лучшее сказал Володин

Ранее Вячеслав Володин рассказал об экономической эффективности возводимого в Саратове Южного мостового обхода города.