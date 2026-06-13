Москва13 июнВести.Проект реконструкции железнодорожного вокзала Саратова может стать типовым для дальнейшей модернизации вокзалов в России. Об этом заявил ИС "Вести" министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Вместе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным глава Минтранса проинспектировал ход строительных работ.
Почти полтора миллиона человек проходят через вокзал каждый год. Хороший, современный проект. Я думаю, что он во многом будет типовым для дальнейшей модернизации вокзаловсообщил Андрей Никитин
Завершить строительство основного корпуса вокзала в Саратове планируется до конца этого года. По словам Вячеслава Володина, новый железнодорожный вокзал должен вобрать в себя все самое лучшее для удобства и комфорта пассажиров.