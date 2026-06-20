Москва20 июн Вести.Дворец Шереметевых в селе Высокое отреставрирован, там организуют музей. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что отреставрированная усадьба Шереметевых станет отличным местом для организации бракосочетаний.

Дворец отреставрирован, а внутри это будет музей. История самой усадьбы, она очень интересна, многогранна. Знаете, как ни парадоксально, вот в основе семьи [Шереметевых], которая все это делала, любовь и трепетное отношение друг к другу. Поэтому все сошлись во мнении, что здесь правильно было бы организовать бракосочетание, чтобы могли приезжать молодые пары, строить свое будущее – аура и история жизни усадьбы, она показала, что именно вот такие отношения в семье графа Шереметева были. Есть возможность венчания здесь, в храме, это будет и развивать, и притягивать в Высокое больше и больше людей. Стены должны быть наполнены новым содержанием, а здесь это получилось, потому что практически все здания, которые отреставрированы, они заняты колледжем. И здесь находятся студенты, преподаватели, идет учебный процесс. Поэтому можно сказать, что Высокое обрело новую жизнь