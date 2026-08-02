В Саратовской области Володин обсудил с жителями Светлого его благоустройство Володин проверил, как идет благоустройство поселка Светлый в Саратовской области

Москва2 авг Вести.В Саратовской области одним из самых благоустроенным считается поселок Светлый. Несмотря на этот статус, в населенном пункте остаются вопросы, требующие решения. Об этом заявил ИС "Вести" председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, который встретился с жителями населенного пункта и обсудил с ними, как проводится его преображение.

Благодаря господдержке началось благоустройство территории поселка. Тем не менее отметил он, еще остались нерешенные вопросы.

Вопросы, которые беспокоят людей, надо решать. Все самое лучшее, то, что было раньше, старались восстановить. Хотя проблемы остаются. Люди здесь живут, которые посвятили себя стране. И семьи, когда нет мужей - они на службе, должны иметь все возможности, для того чтобы жизнь здесь не отличалась от города сказал Володин

Во время визита в Саратов председатель уделил внимание развитию транспортной сети города. Он подчеркнул, что при развитии городского транспорта необходимо сосредоточиться на трамвайных сетях.