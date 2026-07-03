Володин рассказал, почему взял ремонт Дома офицеров в Энгельсе под свой контроль Володин рассказал, почему взял восстановление Дома офицеров под личный контроль

Москва3 июл Вести.Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал информационной службе "Вести" о причинах, по которым он взял восстановление гарнизонного Дома офицеров в Энгельсе под личный контроль.

Здание долгое время было заброшенным, несколько раз горело, и его собирались снести, но Володин взял восстановление Дома офицеров под личный контроль.

Для меня гарнизонный Дом офицеров – это люди, которые отдали свою жизнь служению стране, совершали подвиги, жертвовали собой ради Родины. Наша задача и долг – воссоздать и передать уже следующим поколениям это здание, сохраняя историческую память. Мы ее защищаем от любых посягательств и переписываний заявил Володин

Территория вокруг Дома офицеров уже преобразилась – готовы сквер, парк, детская площадка и фонтаны. Работы по восстановлению самого здания планируется завершить к Новому году.

В 1960 году первый космонавт Юрий Гагарин готовился к своему полету в спортивном зале Дома офицеров. В 1930-е годы его посещал летчик-испытатель Валерий Чкалов, а в годы Великой Отечественной войны в нем жила летчик-штурман Марина Раскова. Ей дали комнату в бывшей парикмахерской, и она занималась формированием легендарных женских авиаполков "Ночные ведьмы".