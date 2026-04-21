Москва21 апрВести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил в мессенджере MAX, почему был отозван законопроект о лишении приобретенного гражданства РФ за отказ от постановки на воинский учет.
Он отметил, что в связи с отзывом законопроекта ему стали поступать обращения, и объяснил, что это решение было принято, поскольку подобная норма уже есть в законодательстве России.
Гражданство Российской Федерации прекращается за сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации, выразившееся в том числе в неисполнении обязанности по первоначальной постановке на воинский учетнаписал Володин
Депутаты Госдумы отозвали законопроект о лишении гражданства России за уклонение от первоначальной постановки на воинский учет 20 апреля.
Авторами инициативы были глава комитета по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов, а также председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев.