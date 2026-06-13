Москва13 июн Вести.Усадьбе графа Чернышева в селе Ярополец под Волоколамском ищут инвестора для проведения реставрационных работ. Пакет документов к проведению торгов готовится, сообщил ИС "Вести" управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Сейчас ведем большую работу по документам к торгам, чтобы все [было] по закону. Инвестор приобретает не только потенциальную возможность там творить, обязанность инвестора по восстановлению, реставрационным работам. По срокам проведения таких работ все четко прописано пояснил он

Как сообщалось ранее, в 19 веке усадьба была одной из красивейших и богатейших во всей России. Архитектурный ансамбль сравнивали с французским Версалем, его посещала сама императрица.

Волонтеры Волоколамского района собственными силами пытались спасти усадьбу, однако зданию необходима комплексная реставрация.