Москва29 июл Вести.Растущий интерес инвесторов к сохранению объектов культурного наследия привел к успешной реализации проектов и формированию высокой конкуренции на торгах. Об этом ИС "Вести" рассказал директор подразделения ДОМ.РФ "Государственные программы в жилищной сфере" Виталий Насонов.

Финансовый институт ДОМ.РФ выступает оператором льготной программы, которая помогает инвесторам вложить деньги в объекты культурного наследия – здания, имеющие историческую ценность.

Мы видим сегодня рост числа инвесторов, которые готовы вкладываться в сохранение объектов культурного наследия. Уже более 600 объектов культурного наследия нашли своих инвесторов. До конца года не менее этого же объема планируем еще реализовать. Мы видим, что при публикации торгов уже на них заявляется не один инвестор, а два, а где-то и три, четыре инвестора рассказал Насонов

Он также отметил, что не менее 1 000 зданий будут восстановлены по плану к 2030 году. Финансирование можно получить под 9% годовых и под 6%, если в историческом здании планируется открыть отель.

Ранее директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов рассказал о самых успешных мастер-планах городов: Дербент, Якутск и Грозный.