Москва29 июл Вести.Реконструкция издательства "Правда" в проект "Дом Правды" превратит исторический объект в бизнес-пространство премиум-класса. Об этом ИС "Вести" рассказал инвестор проекта Олег Дедков.

Здание издательства "Правда" пережило упадок после распада СССР, превратившись в офисный центр, а затем пострадало от пожара в 2006 году. Еще задолго до пожара, в 1987 году "Правда" получила статус объекта культурного наследия, а это значит, что государство и собственник должны беречь здание как памятник архитектуры. Нельзя сносить, нельзя менять часть интерьера, делать перепланировку, необходимо сохранить интерьеры и фасад. Долгое время объект пустовал, но в 2024 году на объекте началась реставрация. Новый проект "Дом Правды" возродит историческое здание, сохранив его уникальный культурный код.

Утвержденный бюджет проекта без учета внутренней отделки составляет порядка 6 млрд руб. А вот что касается интерьеров, мы приступим к ним где-то через год-полтора, но мы в любом случае понимаем, что экономика проекта сойдется, потому что уникальный продукт, он, соответственно, подразумевает собой не только очень высокую себестоимость, но и очень высокую конечную стоимость продукта для реализации, то есть для аренды этих помещений, потому что просто такого здания в Москве больше нет рассказал Дедков



Проект "Дома Правды" негласно называют пятизвездочным отелем для бизнеса.

То есть предусмотрен консьерж, рестораны. Это будут открытые террасы, фитнес, водная зона, помещение для проведения публичных мероприятий. Будет валет-паркинг, то есть ты машину подгоняешь, ключи оставляешь, твою машину паркуют, ключи тебе отдают. То есть это все очень похоже на пятизвездочный отель. Что касается именно гостиничных номеров, то этот вопрос сейчас находится в процессе обсуждения рассказал Дедков

Проект здания издательства "Правда" был разработан в 1929 году архитектором Пантелеймоном Голосовым – представителем конструктивизма. Строительство началось в 1930 году и завершилось в 1934 году. Под одной крышей базировались крупнейшие редакции страны: "Правда", "Советская Россия", "Комсомольская правда" и "Сельская жизнь". Они обслуживали разные аудитории, но говорили голосом партии и выпускались на общем производстве. Здание стало не только печатным центром, но и идеологическим штабом. Там рождались посылы государственной пропаганды, создавались статьи, фельетоны и обращения, определяющие политический курс Союза.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что российский реестр объектов культурного наследия сегодня насчитывает 162 тысячи позиции и он постоянно пополняется – регионы ежегодно подают новые заявки.