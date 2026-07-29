Москва29 июл Вести.Рязанская ВДНХ – уникальный архитектурный ансамбль, где каждый павильон является градоформирующим объектом. Об этом ИС "Вести" заявил директор АНО "Центр развития креативных индустрий" Евгений Кириченко.

Все павильоны Рязанской ВДНХ имеют статус объектов культурного наследия и подлежат строгой охране, что обязывает инвесторов сохранять их исторический облик в первозданном виде.

Все павильоны, они являются градоформирующими объектами, являются предметами охраны, поэтому их внешний вид ровно такой же, как и был изначально. Мы ее наполнили более современным содержанием, 30% – это государственная собственность, остальное все частное рассказал Кириченко

Рязанская ВДНХ была спроектирована в 1955 году по подобию московской площадки. В девяностых годах прошлого столетия территория комплекса пришла в упадок и долгое время была запущенной. История восстановления началась в 2022 году. Сюда пришел бизнес, и сегодня объект превратился в музей и резиденцию локальных брендов.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что для развития креативной экономики необходимо формирование потребительских рынков. Он отметил, что в самом понятии "креативная экономика" изначально заложено противоречие. Творчество и идеи – это хорошо, однако не нужно забывать и об экономической составляющей – инвестициях и рынках.