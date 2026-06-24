Маркетолог объяснил феномен возрождения интереса к хендмейду в РФ В Гильдии маркетологов назвали хендмейд новой роскошью для россиян

Москва24 июн Вести.В России наблюдается рост интереса к хендмейд-изделиям на фоне однотипности и среднего качества товаров массового производства, отметил в беседе с ИС "Вести" преподаватель Московского государственного института культуры, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков.

Такая тенденция связана с растущей избирательностью россиян, считает он.

Мы живем с вами уже десятилетиями в мире одинаковых, массовых товаров. Во-первых, людям это надоедает ровно потому, что массовый товар — это на всех, это усредненное качество, это усредненный внешний вид… Во-вторых, в человеческой культуре всегда есть такой параметр, как выделиться. Мы его можем назвать таким достаточно базовым словом — понты. И если вы носите и используете все как все, то вы не будете выделяться считает Новиков

Он добавил, что ранее хендмейд не ценился, поскольку был распространен в стране в отличие от фабричных товаров. Сегодня ситуация меняется.

В нашей стране уважение к хендмейду только появляется и как культура растет его потребление … Хендмейд — это новая роскошь резюмировал эксперт

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