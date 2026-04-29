Россияне стали чаще приобретать загородное жилье и дома в деревнях РБК: в России растет спрос на жилье в деревнях

Москва29 апр Вести.В России увеличивается популярность загородного жилья и домов в деревнях. Интерес к частным домам, включая традиционные избы, поддерживается примерами из социальных сетей и возможностью удаленной работы. Это привело к росту цен на данную категорию недвижимости. Об этом сообщает РБК.

Покупатели приобретают не только обычные дома для проживания, но и старинные особняки, зачастую в плохом состоянии. Затем они восстанавливают их, чтобы использовать для культурного туризма — "избинга", то есть проживания в традиционных русских избах и старинных домах.

В Госдуме прокомментировали набирающий популярность тренд в соцсетях: молодые люди, переехавшие из городов в сельскую местность, делятся своими впечатлениями о преимуществах такого образа жизни. По мнению зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлии Оглоблиной, все больше горожан, особенно тех, кто работает удаленно, начинают рассматривать деревенские дома как новое место для жизни.

Это тренд, который из моды постепенно превращается в новую норму для городских жителей, уставших от постоянной гонки... Все чаще жизнь за городом выбирают те, кто работает удаленно или у кого гибридная занятость — это позволяет жить за городом без потери дохода и карьеры. Кроме того, жизнь в своем доме создает более безопасную и здоровую среду для детей сказала она

Она уверена, что желание иметь собственный дом — это осознанный выбор в пользу высокого уровня жизни.

Представители рынка сообщили РБК, что в стране увеличивается количество выданных ипотечных кредитов на строительство частных домов и покупку готовых загородных объектов, однако объем реальных сделок с такой недвижимостью уменьшился.

В марте банк "Дом.РФ" зафиксировал увеличение интереса к ипотечным кредитам на строительство частных домов. Особенно заметно вырос спрос на рыночные ипотечные программы: количество заявок в этом месяце увеличилось на 132% по сравнению с февралем. Об этом сообщил РБК директор ипотечных продуктов банка Игорь Руденко.

В начале 2026 года аналитики сервиса "Домклик" Сбербанка фиксируют увеличение интереса к покупке как готовых загородных домов, так и участков для индивидуального жилищного строительства.

В Республике Калмыкия, Татарстане, Башкирии и Ставропольском крае готовые загородные дома пользуются повышенным спросом. Сравнительно высокий интерес к индивидуальному жилищному строительству также наблюдается в Якутии, Московской и Астраханской областях, а также в Забайкальском крае, следует из данных "Домклика".

Ранее сообщалось, что две трети граждан РФ – 67% - собираются провести майские праздники на даче, однако большая часть из них посвятит этот выезд не столько отдыху, сколько работам в саду и огороде.