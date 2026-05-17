Москва17 мая Вести.В России с начала года среди покупателей вырос спрос на залоговые квартиры и дома, которые финансовые организации часто продают со скидкой в размере 10–25% от рыночной цены. Об этом сообщает MK.ru со ссылкой на представителей крупнейших российских кредитных организаций.

Согласно этой информации, в первом квартале средний чек покупки залоговых квартир составил 5,3 миллиона рублей.

По словам руководителя юридического отдела сервиса "Защита сделки" в М2 Василисы Овсянниковой, актуальные предложения залоговых квартир на банковских аукционах размещены на официальном сайте торгов — torgi.gov.ru

В материале также сказано, что данные о залоговом имуществе можно найти через специализированные площадки банков. Также такое имущество можно найти на электронных торговых площадках - Росэлторг, "Центр реализации", АО "РАД", пишет издание.

Уточняется, что банк выставляет на продажу залоговую недвижимость либо во внесудебном порядке, либо через суд. Для внесудебного взыскания есть исключение – признание этого жилья единственным у гражданина, если нет соглашения. Вместе с тем, как указывает издание, залогодатель в любой момент может погасить долг и прекратить взыскание, но у банка остается право обратиться в суд.

Если банк становится собственником залоговой недвижимости (после неудачных торгов), то продажа происходит напрямую через банк как собственника, без дальнейших торгов. Уточняется, что эта сделка требует тщательной проверки документов и юридического сопровождения.

В материале также сообщается, что продажа залоговой недвижимости через аукцион проходит в электронном формате. Принять участие в торгах можно из точек по всей России, для подписания документов понадобится электронная подпись.

Однако в материале указано и на риски таких сделок. По информации издания, есть риск наличия лиц, которых сложно выписать: детей, заключенных и граждан, имеющих право пожизненного проживания в этом жилье. Другой риск заключается в том, что предыдущий хозяин может продолжать отстаивать свои права на жилье в суде, а недвижимость попала на аукцион с нарушениями.

Один из основных минусов покупки залогового жилья, это отсутствие возможности лично осмотреть объект недвижимости. Кроме того, сама процедура покупки более долгая рассказала эксперт Овсянникова

Помимо этого, могут потребоваться значительные дополнительные вложения в недвижимость, сказано в материале.

Среди плюсов Овсянникова назвала то, что банки стараются сделать сделки юридически чистыми.

