Москва17 маяВести.В России с начала года среди покупателей вырос спрос на залоговые квартиры и дома, которые финансовые организации часто продают со скидкой в размере 10–25% от рыночной цены. Об этом сообщает MK.ru со ссылкой на представителей крупнейших российских кредитных организаций.
Согласно этой информации, в первом квартале средний чек покупки залоговых квартир составил 5,3 миллиона рублей.
По словам руководителя юридического отдела сервиса "Защита сделки" в М2 Василисы Овсянниковой, актуальные предложения залоговых квартир на банковских аукционах размещены на официальном сайте торгов — torgi.gov.ru
В материале также сказано, что данные о залоговом имуществе можно найти через специализированные площадки банков. Также такое имущество можно найти на электронных торговых площадках - Росэлторг, "Центр реализации", АО "РАД", пишет издание.
Уточняется, что банк выставляет на продажу залоговую недвижимость либо во внесудебном порядке, либо через суд. Для внесудебного взыскания есть исключение – признание этого жилья единственным у гражданина, если нет соглашения. Вместе с тем, как указывает издание, залогодатель в любой момент может погасить долг и прекратить взыскание, но у банка остается право обратиться в суд.
Если банк становится собственником залоговой недвижимости (после неудачных торгов), то продажа происходит напрямую через банк как собственника, без дальнейших торгов. Уточняется, что эта сделка требует тщательной проверки документов и юридического сопровождения.
В материале также сообщается, что продажа залоговой недвижимости через аукцион проходит в электронном формате. Принять участие в торгах можно из точек по всей России, для подписания документов понадобится электронная подпись.
Однако в материале указано и на риски таких сделок. По информации издания, есть риск наличия лиц, которых сложно выписать: детей, заключенных и граждан, имеющих право пожизненного проживания в этом жилье. Другой риск заключается в том, что предыдущий хозяин может продолжать отстаивать свои права на жилье в суде, а недвижимость попала на аукцион с нарушениями.
Один из основных минусов покупки залогового жилья, это отсутствие возможности лично осмотреть объект недвижимости. Кроме того, сама процедура покупки более долгаярассказала эксперт Овсянникова
Помимо этого, могут потребоваться значительные дополнительные вложения в недвижимость, сказано в материале.
Среди плюсов Овсянникова назвала то, что банки стараются сделать сделки юридически чистыми.
Ранее эксперт Роман Семенихин в интервью ИС "Вести" сделал прогноз, когда, по его мнению, рыночная ипотека в РФ может вернуться к норме.