Опрос: россияне ценят отдых на даче выше поездок на море Более двух третей россиян мечтают навсегда переехать за город

Москва21 июл Вести.Большинство россиян рассматривают загородный дом как ключевой элемент комфортной жизни, а отдых на даче ценят выше поездок на море. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал директор по маркетингу и PR девелоперской компании "Мармакс" Константин Денисов.

Согласно опросу, 82% респондентов хотят, чтобы каникулы их детей проходили так же, как их собственные. Главными символами счастливого детства россияне назвали поездку к бабушке в деревню (34%) и жизнь на даче (30%), тогда как поездку на море выбрали менее четверти участников. При этом более двух третей опрошенных выразили желание переехать за город насовсем.

Исследование также показало, что современным детям, по мнению половины взрослых, сильнее всего не хватает активных уличных игр со сверстниками. При выборе загородной недвижимости покупатели в первую очередь ориентируются на наличие просторных общественных зон (42%), безопасность детей (25%) и возможность круглогодичного проживания (20%).