Жить за городом хочет все больше горожан в РФ Индекс привлекательности загородной жизни среди горожан вырос с 6 до 40 пунктов

Москва29 апр Вести.Индекс привлекательности жизни за городом среди горожан в 2026 году вырос больше чем в шесть раз по сравнению с 2019 годом, увеличившись с 6 до 40 пунктов из 100 возможных, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование АЦ ВЦИОМ.

В 2026 г. индекс привлекательности загородной жизни среди горожан составил 40 п. из 100 (против 6 п. в 2019 г.) отметили в исследовании

Показатель высчитывается на основе вопроса: "Скажите, а вы бы хотели или нет иметь собственную дачу, земельный участок?" (задается горожанам, у которых нет ничего из перечисленного) и рассчитывается как разница положительных и отрицательных ответов.

В опросе, который проводился 11 апреля 2026 года, участвовали 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.