Сочи стал лидером по межрегиональному спросу на новостройки Россияне из регионов больше всего интересовались новостройками в Сочи

Москва17 июн Вести.Россияне все чаще присматриваются к недвижимости за пределами своего региона, особенно к квартирам в уже сданных новостройках. По данным "Авито недвижимость", на которые ссылается ТАСС, лидером по спросу из других регионов стал Сочи. В этом городе к местным новостройкам проявляли интерес преимущественно жители других городов (66%, рост на 6 процентных пунктов за год).

В Москве и Краснодаре доля межрегионального спроса составила по 44% (+2 и +8 п.п. соответственно), в Новосибирске — 38% (+3 п.п.), в Санкт-Петербурге — 30% (+2 п.п.), в Екатеринбурге — 24% (+3 п.п.).

При этом жители обеих столиц также активно рассматривают новостройки за пределами своих агломераций, но масштаб различается. Так, у петербуржцев на другие регионы приходится 22% запросов, а у москвичей — почти 40%. Последние чаще всего интересуются южными направлениями, а также Воронежской, Ярославской и Калининградской областями. Часть этого спроса связана с желанием купить жилье в родном регионе для тех, кто переехал в Москву на работу, часть — с инвестициями.