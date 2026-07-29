Москва29 июл Вести.Около 58% покупателей жилья готовы увеличить бюджет сделки, если в жилом комплексе будут жить люди со схожими взглядами. Об этом NEWS.ru сообщила коммерческий директор бренда ГК "Да! Девелопмент" Виктория Лесникова.

По ее словам, для многих окружение стало таким же важным фактором при выборе квартиры, как стоимость жилья или расположение района. Согласно исследованию, 66% опрошенных хотя бы раз задумывались о переезде из-за соседей: 14% уже сменили место жительства, еще 52% всерьез рассматривали такую возможность.

58% опрошенных согласны отдать за недвижимость повышенную сумму, если в комплексе соберутся жители со схожими взглядами. Для 20% это условие принципиально, а 38% согласны на небольшую прибавку к стоимости, если она будет разумной сказала Лесникова

Она также отметила, что мнения о заселении по рекомендации уже проживающих соседей разделились почти поровну. По словам эксперта, это свидетельствует о том, что покупатели все чаще воспринимают дом не только как место проживания, но и как сообщество людей с общими ценностями.

Ранее нотариус рассказал о рисках при сделках с жильем. По словам эксперта, сделки с посредниками могут навредить покупателю.