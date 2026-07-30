Предпродажная подготовка квартиры: почему это важно, чтобы сделка была выгодной Эксперт: предпродажная подготовка влияет на итоговую стоимость квартиры

Москва30 июл Вести.Каждая третья квартира на вторичном рынке проходит предпродажную подготовку. Благодаря этому формируется повышенный интерес к объекту и нередко удается продать недвижимость даже выше заявленной стоимости. Об этом рассказал ИС "Вести" риелтор, юрист, член Российской гильдии риелторов Владимир Шмелев.

Предпродажная подготовка недвижимости (хоум-стейджинг) становится стандартом индустрии. Собственники все чаще делегируют эту задачу профессионалам, которые с помощью "расхламления", зонирования и световых акцентов превращают квартиру в привлекательный продукт. Статистика подтверждает эффективность такого подхода: арендные ставки при грамотной презентации вырастают на 10–30%. В сегменте продаж цена объекта увеличивается в среднем на 7%, а ликвидность повышается в 2–4 раза, что позволяет закрыть сделку значительно быстрее.

Формируется повышенный интерес к объекту и нередко удается продать даже выше заявленной стоимости. Уж не говоря про торг. То есть люди приходят, например, кому-то откликается, например, там цветовая палитра, то есть или вот этот созданный уют, собственный, быстро закрывается сделка рассказал Шмелев

Расценки на услуги дизайнера интерьеров сильно разнятся (от 10 до 150 тыс. руб.), а затраты на материалы в среднем составляют 150–200 тыс. руб. При самостоятельном оформлении пространства эксперты рекомендуют придерживаться принципов минимализма: использование светлого текстиля и многоуровневого освещения. Тем не менее специалист по хоум-стейджингу Татьяна Миненкова подчеркивает: основная проблема самостоятельного дизайна — отсутствие навыка создания "обезличенного" интерьера. Создать пространство, которое будет выглядеть привлекательно для широкого круга лиц, без профессионального опыта крайне непросто.

Очень важно уметь придерживаться правила, делать не на свой вкус, а делать объект интересным на широкую аудиторию. То есть эксклюзивные, необычные цвета, необычные решения часть аудитории просто отрежут. Поэтому, если вы умеете абстрагироваться от своих пристрастий в интерьере, тогда, конечно, у вас все получится посоветовала Миненкова

Ранее сообщалось, что в последние годы правила на рынке недвижимости заметно изменились - из-за экономических и финансовых проблем, примерно 30 процентов физических лиц, желающих купить или продать жилье, экономят на услугах риелтора.