Эксперт Решетникова: сейчас выгодно приобретать жилье на вторичном рынке Эксперт: рынок вторичного жилья оживает благодаря смягчению условий по ипотеке

Москва1 июл Вести.Улучшение рыночных условий по ипотеке на вторичное жилье стимулирует активность покупателей. Об этом ИС "Вести" рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

По ее словам, ранее из-за высоких ставок цены на вторичное жилье долгое время оставались стабильными, практически не поднимаясь, что привело к стагнации цен.

Сейчас улучшаются условия рыночной ипотеки на вторичное жилье, поэтому активность на вторичном рынке тоже возрастает. И за время высоких ставок ценообразование вторичного рынка было очень сдержано. Цены практически не росли, поэтому можно выгодно приобрести жилье, то есть купить по доступной цене, зафиксировать стоимость, а потом ипотечную ставку можно будет уменьшить рефинансированием или досрочным погашением рассказала Решетникова

Ранее премьер-министр, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин сообщил, что цены на вторичное жилье в РФ снижаются.