Москва1 июлВести.Улучшение рыночных условий по ипотеке на вторичное жилье стимулирует активность покупателей. Об этом ИС "Вести" рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

По ее словам, ранее из-за высоких ставок цены на вторичное жилье долгое время оставались стабильными, практически не поднимаясь, что привело к стагнации цен.

Сейчас улучшаются условия рыночной ипотеки на вторичное жилье, поэтому активность на вторичном рынке тоже возрастает. И за время высоких ставок ценообразование вторичного рынка было очень сдержано. Цены практически не росли, поэтому можно выгодно приобрести жилье, то есть купить по доступной цене, зафиксировать стоимость, а потом ипотечную ставку можно будет уменьшить рефинансированием или досрочным погашением

рассказала Решетникова

Ранее премьер-министр, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин сообщил, что цены на вторичное жилье в РФ снижаются.

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