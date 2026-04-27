Риелтор: цена новостройки сейчас запредельная, но может упасть на 15-30% Риелтор Бендриков назвал запредельной стоимость квадратного метра в новостройке

Москва27 апр Вести.Риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков заявил, что в настоящее время стоимость новостройки является запредельной, но может снизиться на 15-20% до конца текущего года. Его слова приводит издание "Ридус".

Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в интервью Telegram-каналу Baza выразил мнение, что цены на новостройки упадут до конца года на 15-30%. Эксперт сказал, что, как он считает, причина этого – переоцененная стоимость жилья.

Олег Бендриков, комментируя заявление коллеги, указал на то, что тренд на приобретение вторичного жилья стал устойчивым.

Цены на новостройки могут упасть на 15-20%. Застройщики строят жилье на кредитные деньги, поэтому понижать стоимость на 30% для них проблематично полагает он

По мнению Бендрикова, это менее коснется Москвы, чем регионов, потому что в столице выше спрос. Риелтор добавил, что на данный момент стоимость квадратного метра новостройки – запредельная.

По его словам, ключевая ставка снижается, поэтому ставка по ипотеке на вторичном рынке тоже уменьшается. Там предложения гораздо дешевле, сказал эксперт. По его данным, при этом в новостройках не очень хороший ремонт и проблемы с шумоизоляцией.

Собеседник журналистов также выразил мнение, что мошенничество на вторичке не смогло остановить тренд на покупку таких квартир. Вместе с тем он напомнил, что и на рынке новостроек есть случаи обмана.

Ранее генеральный директор УК "Ингосстрах-Инвестиции" Роман Семенихин в интервью информационной службе "Вести" сделал прогноз по поводу того, когда рыночная ипотека в России может вернуться к норме.